Хочу как ты (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2011) смотреть онлайн

Убойная комедия от сценаристов «Мальчишника в Вегасе» стала еще более смешной и смелой благодаря озвучке по версии Кураж-Бамбей. Это история двух друзей детства, которые, повзрослев, начали завидовать друг другу. Семьянин – беззаботной жизни гуляки, холостяк – семейному счастью женатика. Но что будет, если высшие силы поменяют героев местами?

