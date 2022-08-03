Хочу как ты (по версии Кураж-Бамбей)
Wink
Фильмы
Хочу как ты (по версии Кураж-Бамбей)

Хочу как ты (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.52011, The Change-Up
Фэнтези, Мелодрама107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Убойная комедия от сценаристов «Мальчишника в Вегасе» стала еще более смешной и смелой благодаря озвучке по версии Кураж-Бамбей. Это история двух друзей детства, которые, повзрослев, начали завидовать друг другу. Семьянин – беззаботной жизни гуляки, холостяк – семейному счастью женатика. Но что будет, если высшие силы поменяют героев местами?

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хочу как ты (по версии Кураж-Бамбей)»