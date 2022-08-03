9.62014, The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Фэнтези, Приключения138 мин12+
Хоббит: Битва пяти воинств (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время путешествия и которые пострадали от последствий желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на щедрое вознаграждение — часть сокровищ Одинокой горы. Скоро неподалеку от Одинокой горы встретятся пять армий, и лишь кровопролитная битва определит результаты смелого похода гномов.
СтранаНовая Зеландия, США
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время138 мин / 02:18
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Питер
Джексон
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актёр
Ричард
Армитедж
- Актёр
Люк
Эванс
- Актриса
Эванджелин
Лилли
- Актёр
Ли
Пейс
- Актёр
Орландо
Блум
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Кен
Стотт
- Актёр
Эйдан
Тёрнер
- ФУСценарист
Фрэн
Уолш
- Сценарист
Филиппа
Бойенс
- Сценарист
Питер
Джексон
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- Продюсер
Питер
Джексон
- ФУПродюсер
Фрэн
Уолш
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Балалаев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- БМХудожник
Бен
Милсом
- РТХудожник
Ричард
Тейлор
- СБХудожник
Саймон
Брайт
- РВХудожник
Ра
Винсент
- ДОМонтажёр
Джабез
Олссен
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- Композитор
Говард
Шор