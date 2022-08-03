Хоббит: Битва пяти воинств (фильм, 2014) смотреть онлайн

Хоббит: Битва пяти воинств
Хоббит: Битва пяти воинств
9.62014, The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Фэнтези, Приключения138 мин12+

Эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время путешествия и которые пострадали от последствий желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на щедрое вознаграждение — часть сокровищ Одинокой горы. Скоро неподалеку от Одинокой горы встретятся пять армий, и лишь кровопролитная битва определит результаты смелого похода гномов.

Страна
Новая Зеландия, США
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

