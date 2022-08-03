Как я стал русским (фильм, 2018) смотреть онлайн

Китаец Пэн влюбляется в балерину Большого театра и отправляется в Москву просить ее руки. Отец девушки Анатолий не горит желанием породниться с восточным гостем и составляет план жестоких испытаний для жениха. По иронии судьбы, преодолевать их придется не только Пэну, но и самому Анатолию.

