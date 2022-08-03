Как я стал русским (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.32018, Как я стал русским
Комедия90 мин18+
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О фильме
Китаец Пэн влюбляется в балерину Большого театра и отправляется в Москву просить ее руки. Отец девушки Анатолий не горит желанием породниться с восточным гостем и составляет план жестоких испытаний для жениха. По иронии судьбы, преодолевать их придется не только Пэну, но и самому Анатолию.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- АСРежиссёр
Акаки
Сахелашвили
- СХРежиссёр
Ся
Хао
- ДЧАктёр
Дун
Чан
- ЕКАктриса
Елизавета
Кононова
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Грант
Тохатян
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актриса
Наталья
Суркова
- ВСАктёр
Вадим
Смирнов
- ДСАктёр
Дмитрий
Смирнов
- АСАктёр
Александр
Семенов
- ВГАктриса
Вера
Гурьева
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Сценарист
Маруся
Трубникова
- АНСценарист
Александр
Носков
- АМСценарист
Александр
Маркин
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- ФЦПродюсер
Фан
Цяньли
- ПСПродюсер
Павел
Степанов
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Оператор
Михаил
Дементьев