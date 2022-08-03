Как я стал русским
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Как я стал русским

Как я стал русским (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.32018, Как я стал русским
Комедия90 мин18+

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О фильме

Китаец Пэн влюбляется в балерину Большого театра и отправляется в Москву просить ее руки. Отец девушки Анатолий не горит желанием породниться с восточным гостем и составляет план жестоких испытаний для жениха. По иронии судьбы, преодолевать их придется не только Пэну, но и самому Анатолию.

Страна
Китай, Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как я стал русским»