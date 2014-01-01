Как приручить дракона 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Фэнтезийный анимационный фильм «Как приручить дракона 2» — прямое продолжение приключений викинга Иккинга и его верного друга — ночной фурии Беззубика.
После битвы жителей острова Олух с драконами прошло уже более пяти лет. Теперь люди и магические создания живут в гармонии, а Иккинг с Беззубиком исследуют новые земли. Во время одного из таких полетов они находят скрытую ледяную пещеру, где обитает множество диких драконов и загадочный всадник. Им оказывается мать Иккинга — Валка, которую давно считали погибшей. Но радость от воссоединения семьи будет недолгой: на остров нападает жестокий Драго Блудфист, который собирает армию чудовищ и надеется с ее помощью завоевать весь мир.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- Режиссёр
Дин
ДеБлуа
- Актёр
Джей
Барушель
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Джерард
Батлер
- КФАктёр
Крэйг
Фергюсон
- АФАктриса
Америка
Феррера
- Актёр
Джона
Хилл
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Сценарист
Дин
ДеБлуа
- ККСценарист
Крессида
Коуэлл
- Продюсер
Бонни
Арнольд
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- Продюсер
Дин
ДеБлуа
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- Актёр дубляжа
Михаил
Боярский
- СААктриса дубляжа
Софья
Ануфриева
- МНХудожник
Майкл
Неччи
- ДКМонтажёр
Джон
К. Карр
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл