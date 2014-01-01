Как приручить дракона 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

Фэнтезийный анимационный фильм «Как приручить дракона 2» — прямое продолжение приключений викинга Иккинга и его верного друга — ночной фурии Беззубика.



После битвы жителей острова Олух с драконами прошло уже более пяти лет. Теперь люди и магические создания живут в гармонии, а Иккинг с Беззубиком исследуют новые земли. Во время одного из таких полетов они находят скрытую ледяную пещеру, где обитает множество диких драконов и загадочный всадник. Им оказывается мать Иккинга — Валка, которую давно считали погибшей. Но радость от воссоединения семьи будет недолгой: на остров нападает жестокий Драго Блудфист, который собирает армию чудовищ и надеется с ее помощью завоевать весь мир.



Если вы скучали по Беззубику, а сердце просит зрелищного фэнтези, смотреть «Как приручить дракона 2» нужно не откладывая дело в долгий ящик.



Как приручить дракона 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.