Как приручить дракона 2
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Детям
Как приручить дракона 2

Как приручить дракона 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.12014, How to Train Your Dragon 2
Мультфильм, Семейный97 мин0+

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О фильме

Фэнтезийный анимационный фильм «Как приручить дракона 2» — прямое продолжение приключений викинга Иккинга и его верного друга — ночной фурии Беззубика.

После битвы жителей острова Олух с драконами прошло уже более пяти лет. Теперь люди и магические создания живут в гармонии, а Иккинг с Беззубиком исследуют новые земли. Во время одного из таких полетов они находят скрытую ледяную пещеру, где обитает множество диких драконов и загадочный всадник. Им оказывается мать Иккинга — Валка, которую давно считали погибшей. Но радость от воссоединения семьи будет недолгой: на остров нападает жестокий Драго Блудфист, который собирает армию чудовищ и надеется с ее помощью завоевать весь мир.

Если вы скучали по Беззубику, а сердце просит зрелищного фэнтези, смотреть «Как приручить дракона 2» нужно не откладывая дело в долгий ящик.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как приручить дракона 2»