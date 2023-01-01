Биография

Дин ДеБлуа – сценарист и режиссер. Иногда занимается продюсированием кинопроектов. Номинировался на премию «Оскар». Известен прежде всего благодаря мультфильмам «Лило и Стич» и «Мулан», где выступал соавтором сценария и режиссером. Большинство работ ДеБлуа — это мультфильмы. Родился в 1970 году в Эйлмере (Квебек, Канада). Начинал карьеру помощником аниматора и художником по макету. Имеет множество совместных проектов с Крисом Сандерсом. Критики отмечают, что в работах ДеБлуа главные герои часто бывают одиночками. Также для фильмов характерны сильные женские персонажи. В детстве увлекался комиксами, что породило его интерес к рисованию и созданию уникальных историй. Это оказало существенное влияние на карьеру в области кинематографа. Первым крупным проектом стал фильм «Мулан», над которым работал в качестве сценариста. За этот проект удостоился двух наград «Энни» в 1998 году. Также среди известных фильмов Дина ДеБлуа — первые три части мультфильма «Как приручить дракона», сериал «Стич!» и документальный фильм «Хейла». В последнем случае выступал в роли режиссера. Продюсировал такие проекты как «Драконы: Подарок ночной фурии» и «Другая сторона ветра». За серию мультфильмов «Как приручить дракона» три раза номинировался на «Оскар».