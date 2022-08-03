Из ада
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Из ада

Из ада (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.42001, From Hell
Ужасы, Криминал117 мин18+

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О фильме

Он — воплощение тьмы и ужаса. Он самый таинственный и знаменитый из всех серийных убийц, известных истории. Он погрузил Англию в атмосферу страха и породил массу слухов и домыслов. Убивая, он совершает чудовищный ритуал. Его прозвище — Джек-Потрошитель.

Страна
Великобритания, США, Чехия
Жанр
Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Из ада»