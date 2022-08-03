Он — воплощение тьмы и ужаса. Он самый таинственный и знаменитый из всех серийных убийц, известных истории. Он погрузил Англию в атмосферу страха и породил массу слухов и домыслов. Убивая, он совершает чудовищный ритуал. Его прозвище — Джек-Потрошитель.

