Из ада (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.42001, From Hell
Ужасы, Криминал117 мин18+
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О фильме
Он — воплощение тьмы и ужаса. Он самый таинственный и знаменитый из всех серийных убийц, известных истории. Он погрузил Англию в атмосферу страха и породил массу слухов и домыслов. Убивая, он совершает чудовищный ритуал. Его прозвище — Джек-Потрошитель.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Альберт
Хьюз
- Режиссёр
Аллен
Хьюз
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Хизер
Грэм
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- Актёр
Робби
Колтрейн
- ИРАктёр
Иэн
Ричардсон
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- ККАктриса
Кэтрин
Картлидж
- Актёр
Теренс
Харви
- СЛАктриса
Сьюзен
Линч
- ПРАктёр
Пол
Рис
- ТХСценарист
Терри
Хейз
- РИСценарист
Рафаэль
Иглесиас
- Сценарист
Алан
Мур
- ЭКСценарист
Эдди
Кэмпбелл
- ДХПродюсер
Джейн
Хэмшер
- Продюсер
Дон
Мерфи
- ТМПродюсер
Томас
М. Хэммел
- Продюсер
Альберт
Хьюз
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ДБМонтажёр
Джордж
Бауэрс
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- ПДОператор
Питер
Диминг
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс