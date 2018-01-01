Wink
История одного вампира
Актёры и съёмочная группа фильма «История одного вампира»

Режиссёры

Пол Вайц

Paul Weitz
Режиссёр

Актёры

Джон Си Райли

John C. Reilly
АктёрCrepsley
Кэн Ватанабэ

Ken Watanabe
АктёрMr. Tall
Джош Хатчерсон

Josh Hutcherson
АктёрSteve
Крис Дж. Келли

Chris J. Kelly
АктёрDarren
Рэй Стивенсон

Ray Stevenson
АктёрMurlaugh
Патрик Фьюджит

Patrick Fugit
АктёрEvra the Snake Boy
Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрGavner Purl
Сальма Хайек

Salma Hayek
АктрисаMadame Truska
Джессика Карлсон

Jessica Carlson
АктрисаRebecca
Майкл Серверис

Michael Cerveris
АктёрMr. Tiny

Сценаристы

Пол Вайц

Paul Weitz
Сценарист
Брайан Хелгеленд

Brian Helgeland
Сценарист
Даррен Шэн

Darren Shan
Сценарист

Продюсеры

Ивэн Лесли

Ewan Leslie
Продюсер
Эндрю Миано

Andrew Miano
Продюсер
Лорен Шулер Доннер

Lauren Shuler Donner
Продюсер
Пол Вайц

Paul Weitz
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Николай Быстров

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Сет Рид

Seth Reed
Художник
Доменик Сильвестри

Domenic Silvestri
Художник
Джудианна Маковски

Judianna Makovsky
Художница

Монтажёры

Лесли Джонс

Leslie Jones
Монтажёр

Операторы

Джеймс М. Муро

J. Michael Muro
Оператор

Композиторы

Стефен Траск

Stephen Trask
Композитор