Актёры и съёмочная группа фильма «История одного вампира»
Режиссёры
Актёры
АктёрCrepsley
Джон Си РайлиJohn C. Reilly
АктёрMr. Tall
Кэн ВатанабэKen Watanabe
АктёрSteve
Джош ХатчерсонJosh Hutcherson
АктёрDarren
Крис Дж. КеллиChris J. Kelly
АктёрMurlaugh
Рэй СтивенсонRay Stevenson
АктёрEvra the Snake Boy
Патрик ФьюджитPatrick Fugit
АктёрGavner Purl
Уиллем ДефоWillem Dafoe
АктрисаMadame Truska
Сальма ХайекSalma Hayek
АктрисаRebecca
Джессика КарлсонJessica Carlson
АктёрMr. Tiny