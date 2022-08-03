История одного вампира (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.82009, Cirque du Freak: The Vampire's Assistant
Фэнтези, Боевик104 мин18+
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О фильме
Лучшие друзья Стив и Даррен попадают на ночное представление «Цирка уродов» и остаются под большим впечатлением от разумной паучихи, бородатой женщины, человека-змеи и хозяина-вампира по имени Лартен. Еще больше ребята удивятся, когда Лартен сделает Даррена своим ассистентом и вампиром.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Пол
Вайц
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- КДАктёр
Крис
Дж. Келли
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актриса
Сальма
Хайек
- ДКАктриса
Джессика
Карлсон
- МСАктёр
Майкл
Серверис
- Сценарист
Пол
Вайц
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- ДШСценарист
Даррен
Шэн
- ИЛПродюсер
Ивэн
Лесли
- Продюсер
Эндрю
Миано
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- Продюсер
Пол
Вайц
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СРХудожник
Сет
Рид
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ЛДМонтажёр
Лесли
Джонс
- ДМОператор
Джеймс
М. Муро
- СТКомпозитор
Стефен
Траск