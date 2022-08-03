История одного вампира (фильм, 2009) смотреть онлайн

Лучшие друзья Стив и Даррен попадают на ночное представление «Цирка уродов» и остаются под большим впечатлением от разумной паучихи, бородатой женщины, человека-змеи и хозяина-вампира по имени Лартен. Еще больше ребята удивятся, когда Лартен сделает Даррена своим ассистентом и вампиром.

