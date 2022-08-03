История одного вампира
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История одного вампира

История одного вампира (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.82009, Cirque du Freak: The Vampire's Assistant
Фэнтези, Боевик104 мин18+

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О фильме

Лучшие друзья Стив и Даррен попадают на ночное представление «Цирка уродов» и остаются под большим впечатлением от разумной паучихи, бородатой женщины, человека-змеи и хозяина-вампира по имени Лартен. Еще больше ребята удивятся, когда Лартен сделает Даррена своим ассистентом и вампиром.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История одного вампира»