Исходный код (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Солдат должен вычислить террориста за 8 минут. Джейк Джилленхол и Мишель Монахэн в фантастическом триллере в духе «Дня сурка» от Дункана Джонса, сына Дэвида Боуи.



Поезд, красивая девушка напротив, взрыв, ощущение дежавю — капитан Колтер Стивенс вынужден переживать смерть снова и снова в теле незнакомого человека. Поезд, в вагон которого Стивенс неизменно возвращается, каждый раз взрывается через 8 минут после того, как Колтер просыпается в чужом теле. Вскоре герой понимает, что должен найти виновника железнодорожной катастрофы, и до тех пор, пока ему это не удастся, все происходящее будет повторяться. От успеха Стивенса зависит судьба Чикаго и жизнь Кристины, которая успела завладеть его сердцем.



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