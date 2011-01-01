Исходный код (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Солдат должен вычислить террориста за 8 минут. Джейк Джилленхол и Мишель Монахэн в фантастическом триллере в духе «Дня сурка» от Дункана Джонса, сына Дэвида Боуи.
Поезд, красивая девушка напротив, взрыв, ощущение дежавю — капитан Колтер Стивенс вынужден переживать смерть снова и снова в теле незнакомого человека. Поезд, в вагон которого Стивенс неизменно возвращается, каждый раз взрывается через 8 минут после того, как Колтер просыпается в чужом теле. Вскоре герой понимает, что должен найти виновника железнодорожной катастрофы, и до тех пор, пока ему это не удастся, все происходящее будет повторяться. От успеха Стивенса зависит судьба Чикаго и жизнь Кристины, которая успела завладеть его сердцем.
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Информация
СтранаКанада, США
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Криминал, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Дункан
Джонс
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Джеффри
Райт
- МААктёр
Майкл
Арден
- КААктёр
Кэс
Анвар
- Актёр
Расселл
Питерс
- БСАктёр
Брент
Скэгфорд
- Актёр
Крэйг
Томас
- ГМАктёр
Гордон
Мастен
- БРСценарист
Бен
Рипли
- Продюсер
Марк
Гордон
- ФРПродюсер
Филипп
Руссле
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- КПКомпозитор
Крис
П. Бэйкон