Биография

Британский продюсер, талантливый сценарист и режиссер Дункан Зоуи Хейвуд Джонс родился 30 мая 1971 г. За фильм «Луна» получил премию BAFTA за выдающийся дебют британского писателя, режиссера или продюсера Дункан Джонс является сыном знаменитого певца Дэвида Боуи. Родился в больнице Бромли (Лондон), единственным ребенком в семье Дэвида и его первой жены Анджелы, американской модели и актрисы. Его дед по материнской линии, Джордж, был ветераном армии США и горным инженером, который руководил мельницей в компании Cyprus Mines Corporation. Его мать имеет польское происхождение. Рождение будущего режиссера побудило его отца написать песни «Kooks» и «Oh! You Pretty Things» для своего альбома 1971 года Hunky Dory. Известность как режиссеру принесли Дункану Джонсу фильмы «Луна» (2009 г.), «Исходный код» (2011 г.), «Варкрафт» (2016 г.) и «Без звука» (2018). Первый же полнометражный фильм «Луна» был номинирован на семь премий British Independent Film Awards в 2009 году и получил две награды – лучший британский независимый фильм и премию Дугласа Хикокса за лучшую режиссуру. Через свои социальные сети режиссер объявил в июле 2018 года, что следующим проектом станет научно-фантастический фильм, основанный на персонаже комиксов 2000 года, Разбойном солдате. В июле 2019 года он сказал Entertainment Weekly: «Сценарий выглядит неплохо. Мы приближаемся к моменту, когда можно начать кастинг».