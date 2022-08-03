Игра Эндера
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Игра Эндера

Игра Эндера (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.02013, Ender's Game
Фантастика, Боевик109 мин12+

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О фильме

Действие происходит в 2135 году. Человечество готовится к очередному инопланетному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников создаeтся военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей. Среди этих детей Эндрю Виггин, будущий полководец Международного флота Земли.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра Эндера»