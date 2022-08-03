Действие происходит в 2135 году. Человечество готовится к очередному инопланетному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников создаeтся военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей. Среди этих детей Эндрю Виггин, будущий полководец Международного флота Земли.

