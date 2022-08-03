Игра Эндера (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.02013, Ender's Game
Фантастика, Боевик109 мин12+
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О фильме
Действие происходит в 2135 году. Человечество готовится к очередному инопланетному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников создаeтся военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей. Среди этих детей Эндрю Виггин, будущий полководец Международного флота Земли.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Гэвин
Худ
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актёр
Арамис
Найт
- Актёр
Сурадж
Партха
- Актёр
Мойзес
Ариас
- Актёр
Кайлин
Рамбо
- Сценарист
Гэвин
Худ
- ОССценарист
Орсон
Скотт Кард
- ОСПродюсер
Орсон
Скотт Кард
- Продюсер
Роберт
Чартофф
- Продюсер
Линн
Хенди
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- КУХудожник
Клинт
Уоллес
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски