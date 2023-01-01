Биография

Роберт Чартофф – продюсер, родился 26 августа 1933 года. Лауреат премии Оскар, а также дважды номинант на премию киноакадемии. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин. Наиболее успешными проектами стали спортивные драмы «Рокки» с Сильвестром Сталлоне и «Бешеный бык», исторический фильм «Парни что надо». Роберт Чартофф родился в Нью-Йорке. Получил образование в Колумбийском университете. Свою кинокарьеру начал в 1967 году. Дебютным фильмом Роберта Чартоффа стала криминальная драма «В упор». Эту и многие последующие работы он продюсировал совместно с Ирвином Уинклером. В 1969 году на экраны вышла драма «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». В 1972 году продюсер выпустил криминальный боевик «Новые центурионы». Очередным продюсерским проектом стал фильм «Игрок» (1974). В 1976 году Роберт Чартофф продюсировал кинокартину «Рокки» по сценарию Сильвестра Сталлоне, который исполнил главную роль в фильме. Спортивная драма была удостоена двух «Оскаров», «Золотого Глобуса», премии BAFTA и других наград. Впоследствии продюсер выпустил еще несколько фильмов о боксере, в том числе киноленту 2006 года «Рокки Бальбоа». Однако остальные части не имели такого успеха.