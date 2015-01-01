Иерей-сан. Исповедь самурая (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Иерей-сан. Исповедь самурая
Боевики97 мин12+
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Сюжет
Такуро Накамура, в крещении отец Николай — священник японской православной церкви, в прошлом профессиональный спортсмен. Однажды он не смог пройти мимо насилия и защитил обычную девушку, вступив в схватку с опасными людьми
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Рейтинг
6.3 К�иноПоиск
5.9 IMDb
- ЕБРежиссёр
Егор
Баранов
- КТАктёр
Кэри-Хироюки
Тагава
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Игорь
Жижикин
- ПМАктёр
Пётр
Мамонов
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Людмила
Чурсина
- Актриса
Надежда
Маркина
- АБАктриса
Алина
Бабак
- Сценарист
Иван
Охлобыстин
- РВСценарист
Роман
Владыкин
- ЛКПродюсер
Любовь
Калинская
- Продюсер
Иван
Охлобыстин
- ГППродюсер
Грант
Палагаев
- ОГПродюсер
Ольга
Герман
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- НРХудожник
Николай
Руснак
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- Оператор
Юрий
Коробейников
- БГКомпозитор
Борис
Гребенщиков
- РОКомпозитор
Райан
Оттер