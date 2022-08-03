Десять путешественников вынуждены остановиться на ночь в старом придорожном мотеле. Это место становится для них смертельной мышеловкой. С каждым новым трупом оставшимся в живых становится все очевиднее, что их всех вместе собрала чья-то дьявольски изощренная воля, творящая собственное правосудие…

