Идентификация (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Identity
Триллер, Детектив86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Десять путешественников вынуждены остановиться на ночь в старом придорожном мотеле. Это место становится для них смертельной мышеловкой. С каждым новым трупом оставшимся в живых становится все очевиднее, что их всех вместе собрала чья-то дьявольски изощренная воля, творящая собственное правосудие…
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Мэнголд
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Джон
Хоукс
- Актёр
Альфред
Молина
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- Актёр
Уильям
Ли Скотт
- ДБАктёр
Джейк
Бьюзи
- ПТАктёр
Прюитт
Тэйлор Винс
- Продюсер
Кэти
Конрад
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завьялов
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ДГХудожник
Джесс
Гончор
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- СКХудожница
Синди
Карр
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри