Актёры и съёмочная группа фильма «HD Охотники на ведьм»

Режиссёры

Томми Виркола

Томми Виркола

Tommy Wirkola
Режиссёр

Актёры

Джереми Реннер

Джереми Реннер

Jeremy Renner
АктёрHansel
Джемма Артертон

Джемма Артертон

Gemma Arterton
АктрисаGretel
Фамке Янссен

Фамке Янссен

Famke Janssen
АктрисаMuriel
Пихла Виитала

Пихла Виитала

Pihla Viitala
АктрисаMina
Томас Манн

Томас Манн

Thomas Mann
АктёрBen
Дерек Мирс

Дерек Мирс

Derek Mears
АктёрEdward
Петер Стормаре

Петер Стормаре

Peter Stormare
АктёрSheriff Berringer
Бьорн Сундквист

Бьорн Сундквист

Bjørn Sundquist
АктёрJackson
Райнер Бок

Райнер Бок

Rainer Bock
АктёрMayor Engleman
Робин Аткин Даунс

Робин Аткин Даунс

Robin Atkin Downes
АктёрEdward

Сценаристы

Томми Виркола

Томми Виркола

Tommy Wirkola
Сценарист
Якоб Гримм

Якоб Гримм

Jacob Grimm
Сценарист
Вильгельм Гримм

Вильгельм Гримм

Wilhelm Grimm
Сценарист

Продюсеры

Уилл Феррелл

Уилл Феррелл

Will Ferrell
Продюсер
Бо Флинн

Бо Флинн

Beau Flynn
Продюсер
Адам Маккей

Адам Маккей

Adam McKay
Продюсер
Кристоф Фиссер

Кристоф Фиссер

Christoph Fisser
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Ольга Плетнёва

Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Валентина Абрамова

Валентина Абрамова

Актриса дубляжа
Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа

Художники

Андреас Ольсхаусен

Андреас Ольсхаусен

Andreas Olshausen
Художник
Марлен Стюарт

Марлен Стюарт

Marlene Stewart
Художница
Бернхард Хенрих

Бернхард Хенрих

Bernhard Henrich
Художник

Операторы

Майкл Бонвилейн

Майкл Бонвилейн

Michael Bonvillain
Оператор

Композиторы

Атли Эрварссон

Атли Эрварссон

Atli Örvarsson
Композитор