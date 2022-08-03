Грязные прелести
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Грязные прелести

Грязные прелести (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.52002, Грязные прелести
Триллер, Драма92 мин18+

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О фильме

Изнанка британской столицы в криминальной драме Стивена Фрирза. Горничная Сенай и портье Окве нелегально работают в лондонском отеле и однажды находят в одном из номеров человеческое сердце, спущенное в унитаз. Иммигрантам придется познакомиться с темным миром торговли органами.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грязные прелести»