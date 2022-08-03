Изнанка британской столицы в криминальной драме Стивена Фрирза. Горничная Сенай и портье Окве нелегально работают в лондонском отеле и однажды находят в одном из номеров человеческое сердце, спущенное в унитаз. Иммигрантам придется познакомиться с темным миром торговли органами.

