Грязные прелести (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.52002, Грязные прелести
Триллер, Драма92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Изнанка британской столицы в криминальной драме Стивена Фрирза. Горничная Сенай и портье Окве нелегально работают в лондонском отеле и однажды находят в одном из номеров человеческое сердце, спущенное в унитаз. Иммигрантам придется познакомиться с темным миром торговли органами.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актриса
Одри
Тоту
- СЛАктёр
Серхи
Лопес
- Актриса
Софи
Оконедо
- Актёр
Бенедикт
Вонг
- Актёр
Златко
Бурич
- КДАктёр
Крисс
Досанж
- ИААктёр
Исраель
Адурамо
- ЙААктёр
Йеми
Аджибаде
- НКАктёр
Низвар
Каранж
- Сценарист
Стивен
Найт
- РДПродюсер
Роберт
Джонс
- ТСПродюсер
Трэйси
Сиуорд
- МКПродюсер
Марк
Картье
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- КМОператор
Крис
Менгис
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон