Гроза муравьев (фильм, 2006) смотреть онлайн

Несчастный 10-летний Лукас Никль никак не может устроиться на новом месте. Недавно переехав с семьeй в новый город он до сих пор не нашeл ни одного друга. Неожиданно Лукас попадает в необыкновенный мир муравьев и отправляется в приключение всей его жизни...

