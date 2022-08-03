Гроза муравьев (фильм, 2006) смотреть онлайн
6.62006, The Ant Bully
Мультфильм85 мин12+
О фильме
Несчастный 10-летний Лукас Никль никак не может устроиться на новом месте. Недавно переехав с семьeй в новый город он до сих пор не нашeл ни одного друга. Неожиданно Лукас попадает в необыкновенный мир муравьев и отправляется в приключение всей его жизни...
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДАРежиссёр
Джон
А. Дэвис
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Пол
Джаматти
- ЗТАктёр
Зак
Тайлер Эйсен
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- БКАктёр
Брюс
Кэмпбелл
- ЛТАктриса
Лили
Томлин
- ШОАктриса
Шери
Отери
- Актёр
Ларри
Миллер
- ДАСценарист
Джон
А. Дэвис
- ДАПродюсер
Джон
А. Дэвис
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Том
Хэнкс
- КАПродюсер
Кит
Алком
- Актриса дубляжа
Екатерина
Гусева
- Актёр дубляжа
Николай
Фоменко
- Актриса дубляжа
Лариса
Лужина
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Георгий
Дронов
- КМОператор
Кен
Митчрони
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни