Грань будущего 3D
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Грань будущего 3D

Грань будущего 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Edge of Tomorrow
Фантастика, Приключения108 мин12+

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О фильме

В недалeком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное — он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грань будущего 3D»