Грань будущего 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

В недалeком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное — он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага.

