Грань будущего 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Edge of Tomorrow
Фантастика, Приключения108 мин12+
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О фильме
В недалeком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное — он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Даг
Лайман
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Билл
Пэкстон
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Ноа
Тейлор
- ДААктёр
Джонас
Армстронг
- ТВАктёр
Тони
Вэй
- КГАктёр
Кик
Гарри
- ФДАктёр
Франц
Драмех
- ДМАктёр
Драгомир
Мрсич
- Сценарист
Кристофер
Маккуорри
- Сценарист
Джез
Баттеруорт
- ХССценарист
Хироси
Сакурадзака
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- ДСПродюсер
Джеффри
Сильвер
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- АБХудожник
Аластер
Баллок
- МХХудожник
Марк
Харрис
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- ТфХудожница
Туйет
фон Тхи Мэч
- ГТХудожник
Гари
Томкинс
- КХХудожница
Кейт
Хоули
- ЭГХудожник
Элли
Грифф
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ЛДМонтажёр
Лора
Дженнингс
- ДБОператор
Дион
Биби
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек