Гладиатор
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Гладиатор

Фильм Гладиатор (2000)

9.62000, Gladiator
Исторический, Драма163 мин18+

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О фильме

Фильм «Гладиатор» — эпическая сага о предательстве, мести и силе духа, завоевавшая пять «Оскаров». С участием таких мастеров экрана, как Рассел Кроу и Хоакин Феникс, фильм переносит в эпоху Древнего Рима, где честь и достоинство становятся главными ценностями.

Великий генерал Максимус, верно служивший императору Марку Аврелию, становится жертвой интриг его честолюбивого сына Коммода. Лишенный семьи, положения и свободы, он оказывается на арене в качестве гладиатора. Мастерство в бою и несломленная воля превращают Максимуса в символ надежды для угнетенных и угрозу для узурпатора трона. Путь главного героя от раба до народного героя ведет к неизбежному столкновению с тираном в Колизее. Батальные сцены и эмоциональный подтекст создают неповторимую атмосферу трагического величия.

Этот кинематографический памятник стойкости человеческого духа перед лицом несправедливости обязательно надо смотреть. «Гладиатор» — объединяет выдающуюся актерскую игру, визуальную мощь и вечную тему борьбы за свободу, оставляя с ощущением сопричастности к великой истории.

Страна
Великобритания, США, Марокко
Жанр
Исторический, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
163 мин / 02:43

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гладиатор»