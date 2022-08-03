Фильм Гладиатор (2000)
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О фильме
Фильм «Гладиатор» — эпическая сага о предательстве, мести и силе духа, завоевавшая пять «Оскаров». С участием таких мастеров экрана, как Рассел Кроу и Хоакин Феникс, фильм переносит в эпоху Древнего Рима, где честь и достоинство становятся главными ценностями.
Великий генерал Максимус, верно служивший императору Марку Аврелию, становится жертвой интриг его честолюбивого сына Коммода. Лишенный семьи, положения и свободы, он оказывается на арене в качестве гладиатора. Мастерство в бою и несломленная воля превращают Максимуса в символ надежды для угнетенных и угрозу для узурпатора трона. Путь главного героя от раба до народного героя ведет к неизбежному столкновению с тираном в Колизее. Батальные сцены и эмоциональный подтекст создают неповторимую атмосферу трагического величия.
Этот кинематографический памятник стойкости человеческого духа перед лицом несправедливости обязательно надо смотреть. «Гладиатор» — объединяет выдающуюся актерскую игру, визуальную мощь и вечную тему борьбы за свободу, оставляя с ощущением сопричастности к великой истории.
СтранаВеликобритания, США, Марокко
ЖанрИсторический, Боевик, Драма
КачествоSD
Время163 мин / 02:43
Рейтинг
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актриса
Конни
Нильсен
- Актёр
Оливер
Рид
- Актёр
Ричард
Харрис
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ДСАктёр
Дэвид
Скофилд
- ДШАктёр
Джон
Шрэпнел
- ТААктёр
Томас
Арана
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- УНСценарист
Уильям
Николсон
- Сценарист
Дэвид
Францони
- Продюсер
Дэвид
Францони
- БЛПродюсер
Бранко
Лустиг
- Продюсер
Лори
МакДональд
- ТНПродюсер
Терри
Нихэм
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- СКХудожница
Соня
Клаус
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ЛДКомпозитор
Лиза
Джеррард
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер