Биография

Оливер Рид — британский актер. Номинант премий Британской академии кино и Гильдии киноактеров США. Родился в Лондоне 13 февраля 1938 года. Роберт Оливер Рид — племянник кинорежиссера Кэрола Рида и внук актера Герберта Бирбома. Поменял 14 школ, работал вышибалой, таксистом и ночным администратором в больнице. Отслужил в медицинском корпусе Королевской армии, где понял, что хочет быть актером. По мнению Британского института кино, в середине 1960-х годов Роберт стал символом британского кинематографа. Оливер Рид сыграл более ста ролей. Дебютом стала роль в многосерийном телевизионном фильме «Монитор», который вышел в 1958 году, а в 1959-м он снялся в сериале «Странствующий рыцарь». После появления на экране в фильмах компании Hammer Horror в начале 60-х Рид сыграл более заметные роли в вестерне «Капкан», мюзикле «Оливер!», мелодраме «Влюбленные женщины». Ему достались главные роли в боевике «Ганнибал Брукс» и исторической драме «Дьяволы». Также Рид сыграл Атоса в картинах Ричарда Лестера «Три мушкетера» и «Четыре мушкетера», дядю Фрэнка в мюзикле «Томми» и доктора Хэла Рэглана в фантастическом хорроре 1979 года «Выводок». Последней ролью в его карьере стал тренер гладиаторов в фильме Ридли Скотта «Гладиатор», который вышел на экраны в 2000 году.