G.I. Joe: Бросок кобры 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.62013, G.I. Joe: Retaliation
Фантастика, Боевик105 мин18+
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О фильме
Отряд «G.I. Joe» вновь объявил вызов группировке «Кобра» и вступил в противостояние с правительством…
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
М. Чу
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актриса
Эдрианн
Палики
- Актёр
Брюс
Уиллис
- РПАктёр
Рэй
Парк
- Актёр
Ли
Бён-хон
- Актёр
Д.Дж.
Котрона
- Актёр
Джонатан
Прайс
- ЭЮАктриса
Элоди
Юнг
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Люк
Брейси
- Сценарист
Ретт
Риз
- Сценарист
Пол
Верник
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- БГПродюсер
Брайан
Голднер
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АХХудожник
Алан
Хук
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман