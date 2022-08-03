G.I. Joe: Бросок кобры 2
Wink
Фильмы
G.I. Joe: Бросок кобры 2

G.I. Joe: Бросок кобры 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, G.I. Joe: Retaliation
Фантастика, Боевик105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Отряд «G.I. Joe» вновь объявил вызов группировке «Кобра» и вступил в противостояние с правительством…

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «G.I. Joe: Бросок кобры 2»