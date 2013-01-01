Географ глобус пропил
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Географ глобус пропил

Географ глобус пропил (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Географ глобус пропил
Драмы119 мин18+

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Сюжет

Константин Хабенский в экранизации романа Алексея Иванова. 37-летнего ученого-биолога Виктора Служкина увольняют из пермского НИИ, и он вынужден устроиться учителем географии в местную школу. Но неудачи героя на этом не заканчиваются. Жена Надя, устав от бедности, бросает Служкина ради его состоятельного друга Будкина. Ученики в школе не уважают новоявленного географа. Исправить ситуацию должен совместный поход в дикий лес.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Географ глобус пропил»

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