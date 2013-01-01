Географ глобус пропил (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Константин Хабенский в экранизации романа Алексея Иванова. 37-летнего ученого-биолога Виктора Служкина увольняют из пермского НИИ, и он вынужден устроиться учителем географии в местную школу. Но неудачи героя на этом не заканчиваются. Жена Надя, устав от бедности, бросает Служкина ради его со�стоятельного друга Будкина. Ученики в школе не уважают новоявленного географа. Исправить ситуацию должен совместный поход в дикий лес.



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