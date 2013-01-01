Географ глобус пропил (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.62013, Географ глобус пропил
Драмы119 мин18+
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Сюжет
Константин Хабенский в экранизации романа Алексея Иванова. 37-летнего ученого-биолога Виктора Служкина увольняют из пермского НИИ, и он вынужден устроиться учителем географии в местную школу. Но неудачи героя на этом не заканчиваются. Жена Надя, устав от бедности, бросает Служкина ради его со�стоятельного друга Будкина. Ученики в школе не уважают новоявленного географа. Исправить ситуацию должен совместный поход в дикий лес.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Александр
Велединский
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Анфиса
Черных
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Евгения
Брик
- Актриса
Анна
Уколова
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- ЕКАктриса
Евгения
Крегжде
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АЗАктриса
Анастасия
Золотко
- Сценарист
Александр
Велединский
- Сценарист
Рауф
Кубаев
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- АИСценарист
Алексей
Иванов
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Максим
Коропцов
- ЛГХудожница
Людмила
Гаинцева
- ТПМонтажёр
Татьяна
Приленская
- Монтажёр
Александр
Велединский
- ВБОператор
Владимир
Башта
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев