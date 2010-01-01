Генсбур. Любовь хулигана
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Генсбур. Любовь хулигана

Генсбур. Любовь хулигана (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Gainsbourg (Vie héroïque)
Драмы129 мин18+

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Сюжет

Серж Генсбур широко известен всем как гениальный поэт, шансонье, киноактер, режиссер и… хулиган. В его объятиях побывал с десяток самых красивых женщин Франции 60-70-80-х гг., от Джейн Биркин до Брижитт Бардо, с каждой из которых он записал по альбому.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Генсбур. Любовь хулигана»

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