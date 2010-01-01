Генсбур. Любовь хулигана (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Gainsbourg (Vie héroïque)
Драмы129 мин18+
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Сюжет
Серж Генсбур широко известен всем как гениальный поэт, шансонье, киноактер, режиссер и… хулиган. В его объятиях побывал с десяток самых красивых женщин Франции 60-70-80-х гг., от Джейн Биркин до Брижитт Бардо, с каждой из которых он записал по альбому.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Жоанн
Сфар
- ЭЭАктёр
Эрик
Элмоснино
- ЛГАктриса
Люси
Гордон
- Актриса
Летиция
Каста
- Актёр
Даг
Джонс
- АМАктриса
Анна
Муглалис
- МДАктриса
Милен
Джампаной
- СФАктриса
Сара
Форестье
- КМАктёр
Кейси
Моттет Кляйн
- РВАктёр
Рэзван
Василеску
- Актриса
Динара
Друкарова
- Сценарист
Жоанн
Сфар
- МДПродюсер
Марк
Ду Понтавиче
- ДЛПродюсер
Дидье
Люпфер
- МГПродюсер
Мэттью
Гледхилл
- Актёр дубляжа
Сергей
Шнуров
- Актриса дубляжа
Полина
Филоненко
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гринёва
- Актриса дубляжа
Светлана
Камынина
- Актриса дубляжа
Равшана
Куркова
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- ИДХудожница
Изабель
Джирард
- ГШОператор
Гийом
Шиффман