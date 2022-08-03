Ганнибал (фильм, 2001) смотреть онлайн

По прошествии десяти лет тревожного молчания гениальный Ганнибал Лектер пишет письмо агенту ФБР Кларисе Старлинг, предлагая ей возобновить их интеллектуальную дуэль. С помощью миллионера Мейсона, ставшего очередной жертвой безумного доктора, Клариса выходит на след неуловимого маньяка.

