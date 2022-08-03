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Ганнибал

Ганнибал (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.12001, Hannibal
Триллер, Криминал125 мин18+

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О фильме

По прошествии десяти лет тревожного молчания гениальный Ганнибал Лектер пишет письмо агенту ФБР Кларисе Старлинг, предлагая ей возобновить их интеллектуальную дуэль. С помощью миллионера Мейсона, ставшего очередной жертвой безумного доктора, Клариса выходит на след неуловимого маньяка.

Страна
Великобритания, США, Италия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ганнибал»