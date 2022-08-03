Ганнибал (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.12001, Hannibal
Триллер, Криминал125 мин18+
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О фильме
По прошествии десяти лет тревожного молчания гениальный Ганнибал Лектер пишет письмо агенту ФБР Кларисе Старлинг, предлагая ей возобновить их интеллектуальную дуэль. С помощью миллионера Мейсона, ставшего очередной жертвой безумного доктора, Клариса выходит на след неуловимого маньяка.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ФНАктриса
Франческа
Нери
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ХГАктриса
Хазелль
Гудман
- ДЭАктёр
Дэвид
Эндрюс
- ДМСценарист
Дэвид
Мэмет
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- Сценарист
Томас
Харрис
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- БЛПродюсер
Бранко
Лустиг
- ТНПродюсер
Терри
Нихэм
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ДКХудожник
Дэвид
Крэнк
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер