Мультфильм Гадкий Я (2010)
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О фильме
Фантастическая комедия «Гадкий Я» — мультфильм, ставший настоящим культурным событием.
Быть суперзлодеем — задача посложнее, чем работать супергероем. Вот герой что делает? Спасает мир, защищает людей — больше от него ничего и не требуется. Скучно, примитивно, никакого полета фантазии. А злодею постоянно приходится из кожи вон лезть, чтобы его заметили: придумывать изощренные пакости, изобретать супероружие. А еще конкуренты под ногами мешаются и стараются перехватить звание архигада. Но у Грю — главного злодея мультфильма «Гадкий Я» — созрел гениальный план, как раз и навсегда закрепить за собой статус худшего из худших: он решил украсть Луну.
Мультфильм умело играет со стереотипами супергеройского кино, но выворачивает их наизнанку. Если вы цените оригинальные сюжеты, тонкий юмор и хотите наконец в совершенстве овладеть языком миньонов, стоит смотреть «Гадкий Я». И да, насчет миньонского языка, конечно, шутка — его кроме этих смешных желтых человечков никто не понимает.
СтранаСША, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Криминал
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Пьер
Коффан
- Режиссёр
Крис
Рено
- Актёр
Стив
Карелл
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актёр
Расселл
Брэнд
- Актриса
Джули
Эндрюс
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актриса
Кристен
Уиг
- МКАктриса
Миранда
Косгров
- ДГАктриса
Дэна
Гайер
- ЭФАктриса
Элси
Фишер
- ПКАктёр
Пьер
Коффан
- СПСценарист
Синко
Пол
- КДСценарист
Кен
Даурио
- СПСценарист
Серхио
Паблос
- ДКПродюсер
Джон
Коэн
- Продюсер
Джанет
Хили
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- СППродюсер
Серхио
Паблос
- Актёр дубляжа
Леонид
Ярмольник
- МТАктёр дубляжа
Марк
Тишман
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ГПМонтажёр
Грегори
Перлер
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра
- ФУКомпозитор
Фаррелл
Уильямс