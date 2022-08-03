Мультфильм Гадкий Я (2010)

Фантастическая комедия «Гадкий Я» — мультфильм, ставший настоящим культурным событием.



Быть суперзлодеем — задача посложнее, чем работать супергероем. Вот герой что делает? Спасает мир, защищает людей — больше от него ничего и не требуется. Скучно, примитивно, никакого полета фантазии. А злодею постоянно приходится из кожи вон лезть, чтобы его заметили: придумывать изощренные пакости, изобретать супероружие. А еще конкуренты под ногами мешаются и стараются перехватить звание архигада. Но у Грю — главного злодея мультфильма «Гадкий Я» — созрел гениальный план, как раз и навсегда закрепить за собой статус худшего из худших: он решил украсть Луну.



Мультфильм умело играет со стереотипами супергеройского кино, но выворачивает их наизнанку. Если вы цените оригинальные сюжеты, тонкий юмор и хотите наконец в совершенстве овладеть языком миньонов, стоит смотреть «Гадкий Я». И да, насчет миньонского языка, конечно, шутка — его кроме этих смешных желтых человечков никто не понимает.

