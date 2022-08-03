Гадкий Я 3 (фильм, 2017) смотреть онлайн

Однажды гадкий — гадкий навсегда. Приключенческая комедия «Гадкий Я 3» — мультфильм, который продолжает приключения бывшего суперзлодея Грю и непоседливых миньонов.



Грю завязал со злодейскими поступками, теперь он охраняет порядок и борется с плохишами. Его новым противником становится Бальтазар Брейкс — кинозвезда 1980-х, который так и не смирился с закатом карьеры и решил отомстить за причиненные обиды. Одновременно Грю узнает о существовании брата-близнеца. Дрю — полная противоположность Грю: веселый, богатый. А еще он мечтает стать суперзлодеем. И хотя Грю давно перешел на сторону добра, перспектива тряхнуть стариной и снова побыть гадким манит все сильнее.



Если вам полюбились предыдущие части франшизы и спин-офф про миньонов, не пропустите и третью часть. Смотреть «Гадкий Я 3» будет интересно зрителям, ценящим динамичные приключения и хороший юмор.

