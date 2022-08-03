Гадкий Я 3 (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Однажды гадкий — гадкий навсегда. Приключенческая комедия «Гадкий Я 3» — мультфильм, который продолжает приключения бывшего суперзлодея Грю и непоседливых миньонов.
Грю завязал со злодейскими поступками, теперь он охраняет порядок и борется с плохишами. Его новым противником становится Бальтазар Брейкс — кинозвезда 1980-х, который так и не смирился с закатом карьеры и решил отомстить за причиненные обиды. Одновременно Грю узнает о существовании брата-близнеца. Дрю — полная противоположность Грю: веселый, богатый. А еще он мечтает стать суперзлодеем. И хотя Грю давно перешел на сторону добра, перспектива тряхнуть стариной и снова побыть гадким манит все сильнее.
Если вам полюбились предыдущие части франшизы и спин-офф про миньонов, не пропустите и третью часть. Смотреть «Гадкий Я 3» будет интересно зрителям, ценящим динамичные приключения и хороший юмор.
СтранаСША, Франция, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Криминал
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- КБРежиссёр
Кайл
Балда
- ПКРежиссёр
Пьер
Коффан
- Актёр
Стив
Карелл
- Актриса
Кристен
Уиг
- ТПАктёр
Трей
Паркер
- МКАктриса
Миранда
Косгров
- ДГАктриса
Дэна
Гайер
- НШАктриса
Нев
Шаррел
- ПКАктёр
Пьер
Коффан
- Актёр
Стив
Куган
- Актриса
Джули
Эндрюс
- Актриса
Дженни
Слейт
- СПСценарист
Синко
Пол
- КДСценарист
Кен
Даурио
- Продюсер
Джанет
Хили
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- Продюсер
Крис
Рено
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- КДМонтажёр
Клер
Доджсон
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра
- ФУКомпозитор
Фаррелл
Уильямс