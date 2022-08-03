Гадкий Я 3
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Гадкий Я 3

Гадкий Я 3 (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.92017, Despicable Me 3
Мультфильм, Криминал86 мин6+

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О фильме

Однажды гадкий — гадкий навсегда. Приключенческая комедия «Гадкий Я 3» — мультфильм, который продолжает приключения бывшего суперзлодея Грю и непоседливых миньонов.

Грю завязал со злодейскими поступками, теперь он охраняет порядок и борется с плохишами. Его новым противником становится Бальтазар Брейкс — кинозвезда 1980-х, который так и не смирился с закатом карьеры и решил отомстить за причиненные обиды. Одновременно Грю узнает о существовании брата-близнеца. Дрю — полная противоположность Грю: веселый, богатый. А еще он мечтает стать суперзлодеем. И хотя Грю давно перешел на сторону добра, перспектива тряхнуть стариной и снова побыть гадким манит все сильнее.

Если вам полюбились предыдущие части франшизы и спин-офф про миньонов, не пропустите и третью часть. Смотреть «Гадкий Я 3» будет интересно зрителям, ценящим динамичные приключения и хороший юмор.

Страна
США, Франция, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гадкий Я 3»