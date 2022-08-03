Гадкий Я 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
«Гадкий Я 2» — взрывной мультфильм, где бывший суперзлодей становится супергероем, ныряет в безумные приключения с верными миньонами и обретает любовь. Добрый юмор, эпичные затеи и море позитива не дадут оторваться от экрана.
Завязавший с темным прошлым и ушедший в легальный бизнес Грю получает от Антизлодейской Лиги задание: выследить похитителей секретной лаборатории с опасной сывороткой. В напарники ему достается яркая и немного чокнутая Люси Уайлд, от которой Грю сначала фыркает, но вскоре присматривается к девушке более заинтересовано. В ходе расследования Грю выходит на некого Эль Мачо — злодея, считавшегося погибшим. С помощью новых друзей и противоядия новоявленный супергерой бросает вызов антагонисту.
Смотреть «Гадкий Я 2» можно всей семьей, ведь это яркий коктейль из приключений, хохота и теплых моментов с Грю и его бандой. Мультфильм зажигает безумными выходками миньонов, трогательной романтикой и лихими разборками, оставляя улыбку и желание пересмотреть его повнимательней.
СтранаСША, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Криминал
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Пьер
Коффан
- Режиссёр
Крис
Рено
- Актёр
Стив
Карелл
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- МКАктриса
Миранда
Косгров
- Актёр
Расселл
Брэнд
- Актёр
Кен
Жонг
- Актёр
Стив
Куган
- ЭФАктриса
Элси
Фишер
- ДГАктриса
Дэна
Гайер
- Актёр
Мойзес
Ариас
- СПСценарист
Синко
Пол
- КДСценарист
Кен
Даурио
- Продюсер
Джанет
Хили
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- РТПродюсер
Роберт
Тейлор
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ПЗХудожник
Питер
Заслав
- ГПМонтажёр
Грегори
Перлер
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра
- ФУКомпозитор
Фаррелл
Уильямс