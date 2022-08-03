Гадкий Я 2
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Гадкий Я 2

Гадкий Я 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.22013, Despicable Me 2
Мультфильм, Приключения93 мин6+

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О фильме

«Гадкий Я 2» — взрывной мультфильм, где бывший суперзлодей становится супергероем, ныряет в безумные приключения с верными миньонами и обретает любовь. Добрый юмор, эпичные затеи и море позитива не дадут оторваться от экрана.

Завязавший с темным прошлым и ушедший в легальный бизнес Грю получает от Антизлодейской Лиги задание: выследить похитителей секретной лаборатории с опасной сывороткой. В напарники ему достается яркая и немного чокнутая Люси Уайлд, от которой Грю сначала фыркает, но вскоре присматривается к девушке более заинтересовано. В ходе расследования Грю выходит на некого Эль Мачо — злодея, считавшегося погибшим. С помощью новых друзей и противоядия новоявленный супергерой бросает вызов антагонисту.

Смотреть «Гадкий Я 2» можно всей семьей, ведь это яркий коктейль из приключений, хохота и теплых моментов с Грю и его бандой. Мультфильм зажигает безумными выходками миньонов, трогательной романтикой и лихими разборками, оставляя улыбку и желание пересмотреть его повнимательней.

Страна
США, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Криминал
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гадкий Я 2»