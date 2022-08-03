«Гадкий Я 2» — взрывной мультфильм, где бывший суперзлодей становится супергероем, ныряет в безумные приключения с верными миньонами и обретает любовь. Добрый юмор, эпичные затеи и море позитива не дадут оторваться от экрана.



Завязавший с темным прошлым и ушедший в легальный бизнес Грю получает от Антизлодейской Лиги задание: выследить похитителей секретной лаборатории с опасной сывороткой. В напарники ему достается яркая и немного чокнутая Люси Уайлд, от которой Грю сначала фыркает, но вскоре присматривается к девушке более заинтересовано. В ходе расследования Грю выходит на некого Эль Мачо — злодея, считавшегося погибшим. С помощью новых друзей и противоядия новоявленный супергерой бросает вызов антагонисту.



Смотреть «Гадкий Я 2» можно всей семьей, ведь это яркий коктейль из приключений, хохота и теплых моментов с Грю и его бандой. Мультфильм зажигает безумными выходками миньонов, трогательной романтикой и лихими разборками, оставляя улыбку и желание пересмотреть его повнимательней.

