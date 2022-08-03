Гадкий Я 2 HD (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Despicable Me 2
Мультфильм93 мин6+
О фильме
В то время как Грю, бывший суперзлодей, приспосабливается к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса, тайные лаборатории Арктики оказываются украденными. Анти-Злодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и его новобранцев в расследовании.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ПКРежиссёр
Пьер
Коффан
- Режиссёр
Крис
Рено
- Актёр
Стив
Карелл
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- МКАктриса
Миранда
Косгров
- Актёр
Расселл
Брэнд
- Актёр
Кен
Жонг
- Актёр
Стив
Куган
- ЭФАктриса
Элси
Фишер
- ДГАктриса
Дэна
Гайер
- Актёр
Мойзес
Ариас
- СПСценарист
Синко
Пол
- КДСценарист
Кен
Даурио
- Продюсер
Джанет
Хили
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- РТПродюсер
Роберт
Тейлор
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ПЗХудожник
Питер
Заслав
- ГПМонтажёр
Грегори
Перлер
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра
- ФУКомпозитор
Фаррелл
Уильямс