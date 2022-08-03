Гадкий Я 2 HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

В то время как Грю, бывший суперзлодей, приспосабливается к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса, тайные лаборатории Арктики оказываются украденными. Анти-Злодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и его новобранцев в расследовании.

