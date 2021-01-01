Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.22021, The French Dispatch
Драмы, Комедии103 мин18+

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Сюжет

Амбициозный издатель из Америки открывает в вымышленном городке Ануи газету под названием «Французский вестник». Еe авторами становятся странные, но очень талантливые люди, которые сочиняют столь же небанальные истории. Художник-убийца, повар-полицейский, студент-революционер — вот лишь некоторые из героев незабываемых газетных зарисовок, составляющих сюжет фильма.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»»

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