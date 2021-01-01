Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Амбициозный издатель из Америки открывает в вымышленном городке Ануи газету под названием «Французский вестник». Еe авторами становятся странные, но очень талантливые люди, которые сочиняют столь же небанальные истории. Художник-убийца, повар-полицейский, студент-революционер — вот лишь некоторые из героев незабываемых газетных зарисовок, составляющих сюжет фильма.



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