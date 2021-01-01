Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.22021, The French Dispatch
Драмы, Комедии103 мин18+
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Сюжет
Амбициозный издатель из Америки открывает в вымышленном городке Ануи газету под названием «Французский вестник». Еe авторами становятся странные, но очень талантливые люди, которые сочиняют столь же небанальные истории. Художник-убийца, повар-полицейский, студент-революционер — вот лишь некоторые из героев незабываемых газетных зарисовок, составляющих сюжет фильма.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
Актёры и съёмочная группа фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»»Всё
- Режиссёр
Уэс
Андерсон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актриса
Тильда
Суинтон
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Тимоти
Шаламе
- Актёр
Билл
Мюррей
- ЛКАктриса
Лина
Кудри
- Актриса
Анжелика
Хьюстон
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актриса
Леа
Сейду
- Сценарист
Уэс
Андерсон
- РКСценарист
Роман
Коппола
- ХГСценарист
Хьюго
Гиннесс
- ДШСценарист
Джейсон
Шварцман
- Продюсер
Уэс
Андерсон
- РКПродюсер
Роман
Коппола
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- СБАктёр дубляжа
Станислав
Беляев
- СКХудожник
Стефан
Крессен
- Художница
Милена
Канонеро
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- ЭВМонтажёр
Эндрю
Вайсблум
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- АДКомпозитор
Александр
Деспла