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Фортуна Вегаса

Фортуна Вегаса (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Lay the Favorite
Комедия, Драма89 мин18+

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О фильме

24-летняя девушка переехала жить в Лас-Вегас, где устроилась работать в нелегальную букмекерскую контору, владельцем которой являлся добродушный толстяк Динк Хаймовитц. Динк сбежал в Лас-Вегас после того, как попался на махинациях в Нью-Йорке. Он и его друг Бернард Роуз - математические гении, и игорный бизнес стал для них идеальным плацдармом для зарабатывания очень больших денег.

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фортуна Вегаса»