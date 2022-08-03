Фортуна Вегаса (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Lay the Favorite
Комедия, Драма89 мин18+
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О фильме
24-летняя девушка переехала жить в Лас-Вегас, где устроилась работать в нелегальную букмекерскую контору, владельцем которой являлся добродушный толстяк Динк Хаймовитц. Динк сбежал в Лас-Вегас после того, как попался на махинациях в Нью-Йорке. Он и его друг Бернард Роуз - математические гении, и игорный бизнес стал для них идеальным плацдармом для зарабатывания очень больших денег.
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актёр
Джошуа
Джексон
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Винс
Вон
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- ЛПАктриса
Лора
Припон
- Актёр
Уэйн
Пер
- ДМАктёр
Джоэль
Мюррей
- ДВСценарист
Д.
В. Де Винсентис
- БРСценарист
Бет
Реймер
- Продюсер
Энтони
Брегман
- ДВПродюсер
Д.
В. Де Винсентис
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Блинникова
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- РЧАктёр дубляжа
Роман
Черный
- ЭПХудожник
Эрик
Польсвартек
- КПХудожник
Кристофер
Петерсон
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- ДСКомпозитор
Джеймс
Сеймур Бретт