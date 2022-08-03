24-летняя девушка переехала жить в Лас-Вегас, где устроилась работать в нелегальную букмекерскую контору, владельцем которой являлся добродушный толстяк Динк Хаймовитц. Динк сбежал в Лас-Вегас после того, как попался на махинациях в Нью-Йорке. Он и его друг Бернард Роуз - математические гении, и игорный бизнес стал для них идеальным плацдармом для зарабатывания очень больших денег.

