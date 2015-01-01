Форсаж 7 (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Furious Seven
Боевики, Триллеры131 мин18+
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Сюжет
Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон. Но мир больше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, неприлично высокие небоскребы, миллионы долларов на колесах и очень, очень знаменитый злодей. Скорость не знает границ.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Пол
Уокер
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- ЛАктёр
Лудакрис
- Актриса
Натали
Эммануэль
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- Актёр
Курт
Рассел
- КМСценарист
Крис
Морган
- Продюсер
Вин
Дизель
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- АХХудожник
Алан
Хук
- ДМХудожник
Дезма
Мерфи
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ЛФМонтажёр
Ли
Фолсом
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер