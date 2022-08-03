Форрест Гамп (фильм, 1994) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Комедийно-драматический фильм «Форрест Гамп» рассказывает об обычном человеке с необычной судьбой. Том Хэнкс играет Форреста — наивного, доброго и не самого умного парня из Алабамы, который умудряется оказаться в центре всех важнейших событий американской истории второй половины XX века.
Форрест становится звездой школьной футбольной команды, идет на войну во Вьетнаме, спасает товарищей, становится чемпионом по настольному теннису, открывает бизнес по ловле креветок и вдохновляет сотни людей. При этом он остается собой: человеком, который любит бегать, помнит советы мамы и беззаветно влюблен в подругу детства Дженни.
Шесть премий «Оскар» и верхние строчки в рейтингах лучших фильмов — все это «Форрест Гамп». Смотреть его стоит, если вам близки фильмы, в которых наивность и доброта оказываются сильнее цинизма.
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Робин
Райт
- Актриса
Салли
Филд
- Актёр
Гэри
Синиз
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- МКАктёр
Майкл
Коннер Хэмпфри
- ХРАктриса
Ханна
Р. Холл
- СААктёр
Сэм
Андерсон
- Актриса
Шиван
Фэллон Хоган
- РУАктриса
Ребекка
Уильямс
- ЭРСценарист
Эрик
Рот
- Сценарист
Уинстон
Грум
- Продюсер
Венди
Файнерман
- Продюсер
Чарльз
Невирт
- Продюсер
Стив
Старки
- Продюсер
Стив
Тиш
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри