Комедийно-драматический фильм «Форрест Гамп» рассказывает об обычном человеке с необычной судьбой. Том Хэнкс играет Форреста — наивного, доброго и не самого умного парня из Алабамы, который умудряется оказаться в центре всех важнейших событий американской истории второй половины XX века.



Форрест становится звездой школьной футбольной команды, идет на войну во Вьетнаме, спасает товарищей, становится чемпионом по настольному теннису, открывает бизнес по ловле креветок и вдохновляет сотни людей. При этом он остается собой: человеком, который любит бегать, помнит советы мамы и беззаветно влюблен в подругу детства Дженни.



Шесть премий «Оскар» и верхние строчки в рейтингах лучших фильмов — все это «Форрест Гамп». Смотреть его стоит, если вам близки фильмы, в которых наивность и доброта оказываются сильнее цинизма.

