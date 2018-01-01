Wink
Фильмы
Форрест Гамп
Актёры и съёмочная группа фильма «Форрест Гамп»

Режиссёры

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Режиссёр

Актёры

Том Хэнкс

Tom Hanks
АктёрForrest Gump
Робин Райт

Robin Wright
АктрисаJenny Curran
Салли Филд

Sally Field
АктрисаMrs. Gump
Гэри Синиз

Gary Sinise
АктёрLieutenant Dan Taylor
Майкелти Уильямсон

Mykelti Williamson
АктёрBubba Blue
Майкл Коннер Хэмпфри

Michael Conner Humphreys
АктёрYoung Forrest
Ханна Р. Холл

Hanna R. Hall
АктрисаYoung Jenny Curran (в титрах: Hanna R. Hall)
Сэм Андерсон

Sam Anderson
АктёрPrincipal
Шиван Фэллон Хоган

Siobhan Fallon Hogan
АктрисаSchool Bus Driver (в титрах: Siobhan J. Fallon)
Ребекка Уильямс

Rebecca Williams
АктрисаNurse at Park Bench

Сценаристы

Эрик Рот

Eric Roth
Сценарист
Уинстон Грум

Winston Groom
Сценарист

Продюсеры

Венди Файнерман

Wendy Finerman
Продюсер
Чарльз Невирт

Charles Newirth
Продюсер
Стив Старки

Steve Starkey
Продюсер
Стив Тиш

Steve Tisch
Продюсер

Актёры дубляжа

Глеб Петров

Актёр дубляжа
Анастасия Жаркова

Актриса дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа

Художники

Джоанна Джонстон

Joanna Johnston
Художница
Нэнси Хэй

Nancy Haigh
Художница

Монтажёры

Артур Шмидт

Arthur Schmidt
Монтажёр

Операторы

Дон Бёрджесс

Don Burgess
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор