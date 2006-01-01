Флаги наших отцов (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Flags of Our Fathers
Военные, Боевики126 мин18+
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Сюжет
История жизни шести американских пехотинцев, водрузивших флаг на вершине горы Сурибачи во время битвы при Иводзиме. Операция по овладению островом Иводзима стала переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии весной 1945 года.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Райан
Филипп
- ДБАктёр
Джесси
Брэдфорд
- АБАктёр
Адам
Бич
- ДБАктёр
Джон
Бенжамин Хикки
- Актёр
Джон
Слэттери
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актёр
Джейми
Белл
- Актёр
Пол
Уокер
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актёр
Нил
Макдона
- УБСценарист
Уильям
Бройлес мл.
- Сценарист
Пол
Хаггис
- ДБСценарист
Джеймс
Брэдли
- РПСценарист
Рон
Пауэрс
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- Продюсер
Тим
Мур
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- Оператор
Том
Стерн
- Композитор
Клинт
Иствуд