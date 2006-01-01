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Флаги наших отцов

Флаги наших отцов (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Flags of Our Fathers
Военные, Боевики126 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История жизни шести американских пехотинцев, водрузивших флаг на вершине горы Сурибачи во время битвы при Иводзиме. Операция по овладению островом Иводзима стала переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии весной 1945 года.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Военные, Боевики

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Флаги наших отцов»

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