Флаги наших отцов
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Флаги наших отцов

Флаги наших отцов (фильм, 2006) смотреть онлайн

6.62006, Flags of Our Fathers
Военные, Приключения126 мин18+

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Сюжет

История жизни шести американских пехотинцев, водрузивших флаг на вершине горы Сурибати во время битвы при Иводзиме. Операция по захвату острова Иводзима стала переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии весной 1945 года.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Флаги наших отцов»

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