Флаги наших отцов (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

История жизни шести американских пехотинцев, водрузивших флаг на вершине горы Сурибати во время битвы при Иводзиме. Операция по захвату острова Иводзима стала переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии весной 1945 года.



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