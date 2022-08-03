9.12016, Fantastic Beasts and Where to Find Them
Фэнтези, Приключения127 мин12+
Фантастические твари и где они обитают (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Поиск и изучение необычайных волшебных существ приводят магозоолога Ньюта Саламандера в Нью-Йорк. Скорее всего, он отбыл бы на поезде дальше, если бы не не маг (так в Америке называют магглов) по имени Якоб, оставленный в неположенном месте магический чемодан и побег из него фантастических животных Ньюта.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Йейтс
- Актёр
Эдди
Редмэйн
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- Актёр
Дэн
Фоглер
- Актриса
Элисон
Судол
- Актёр
Колин
Фаррелл
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- Актёр
Эзра
Миллер
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актёр
Джон
Войт
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Продюсер
Стивен
Кловз
- Продюсер
Тим
Льюис
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- МФХудожник
Мартин
Фоли
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ФРОператор
Филипп
Русло
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард