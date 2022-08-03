Фантастические твари и где они обитают
Wink
Фильмы
Фантастические твари и где они обитают
9.12016, Fantastic Beasts and Where to Find Them
Фэнтези, Приключения127 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Фантастические твари и где они обитают (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Поиск и изучение необычайных волшебных существ приводят магозоолога Ньюта Саламандера в Нью-Йорк. Скорее всего, он отбыл бы на поезде дальше, если бы не не маг (так в Америке называют магглов) по имени Якоб, оставленный в неположенном месте магический чемодан и побег из него фантастических животных Ньюта.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантастические твари и где они обитают»