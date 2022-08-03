Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера
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Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера

Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.32007, 4: Rise of the Silver Surfer
Фантастика, Боевик88 мин12+

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О фильме

Фантастическая четверка получает вызов со стороны великого и могучего Серебряного Серфера — таинственного межгалактического вестника, который прилетает на Землю, чтобы подготовить ее к полному разрушению. Пока Серебряный Серфер носится по всему земному шару, разрушая все на своeм пути, Рид, Сью, Джонни и Бен должны разгадать его тайну и найти способ противостоять внезапному появлению их смертельного врага — доктора Дума.

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера»