Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.32007, 4: Rise of the Silver Surfer
Фантастика, Боевик88 мин12+
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О фильме
Фантастическая четверка получает вызов со стороны великого и могучего Серебряного Серфера — таинственного межгалактического вестника, который прилетает на Землю, чтобы подготовить ее к полному разрушению. Пока Серебряный Серфер носится по всему земному шару, разрушая все на своeм пути, Рид, Сью, Джонни и Бен должны разгадать его тайну и найти способ противостоять внезапному появлению их смертельного врага — доктора Дума.
СтранаВеликобритания, США, Германия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТСРежиссёр
Тим
Стори
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Крис
Эванс
- МЧАктёр
Майкл
Чиклис
- Актёр
Джулиан
МакМэхон
- Актёр
Даг
Джонс
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актриса
Керри
Вашингтон
- АБАктёр
Андре
Брауэр
- БГАктриса
Бо
Гарретт
- ДПСценарист
Дон
Пэйн
- МФСценарист
Марк
Фрост
- ДТСценарист
Джон
Турман
- Сценарист
Стэн
Ли
- Продюсер
Ави
Арад
- БАПродюсер
Бернд
Айхингер
- РУПродюсер
Ральф
Уинтер
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ЛБОператор
Ларри
Блэнфорд
- Композитор
Джон
Оттмен