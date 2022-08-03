Фантастическая четверка получает вызов со стороны великого и могучего Серебряного Серфера — таинственного межгалактического вестника, который прилетает на Землю, чтобы подготовить ее к полному разрушению. Пока Серебряный Серфер носится по всему земному шару, разрушая все на своeм пути, Рид, Сью, Джонни и Бен должны разгадать его тайну и найти способ противостоять внезапному появлению их смертельного врага — доктора Дума.

