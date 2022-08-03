Еще одна из рода Болейн (фильм, 2008) смотреть онлайн

Амбициозные Анна и Мэри Болейн — одновременно нежные и сильные девушки. Обе пытаются завоевать благосклонность короля и место на престоле рядом с ним, но королевой станет только одна из них. Не чураясь предательств и лжи, девушки решительно идут к цели. Куда приведет опасная и беспринципная борьба двух хрупких сестер?

