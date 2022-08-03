Еще одна из рода Болейн (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.22008, The Other Boleyn Girl
Драма, Биография110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Амбициозные Анна и Мэри Болейн — одновременно нежные и сильные девушки. Обе пытаются завоевать благосклонность короля и место на престоле рядом с ним, но королевой станет только одна из них. Не чураясь предательств и лжи, девушки решительно идут к цели. Куда приведет опасная и беспринципная борьба двух хрупких сестер?
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Биография
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Джастин
Чадвик
- Актриса
Натали
Портман
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Эрик
Бана
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- АТАктриса
Ана
Торрент
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Эдди
Редмэйн
- Сценарист
Питер
Морган
- ФГСценарист
Филиппа
Грегори
- Продюсер
Элисон
Оуэн
- МКПродюсер
Марк
Купер
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- СВХудожница
Сара
Ван
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- КМОператор
Киран
МакГиган
- ПККомпозитор
Пол
Кантелон