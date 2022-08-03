Еще одна из рода Болейн
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Еще одна из рода Болейн

Еще одна из рода Болейн (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.22008, The Other Boleyn Girl
Драма, Биография110 мин18+

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О фильме

Амбициозные Анна и Мэри Болейн — одновременно нежные и сильные девушки. Обе пытаются завоевать благосклонность короля и место на престоле рядом с ним, но королевой станет только одна из них. Не чураясь предательств и лжи, девушки решительно идут к цели. Куда приведет опасная и беспринципная борьба двух хрупких сестер?

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Еще одна из рода Болейн»