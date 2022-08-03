Джонни Д. (фильм, 2009) смотреть онлайн

Фильм «Джонни Д.» — криминальная драма Майкла Манна об эпохе Великой депрессии, когда грабитель банков мог стать для публики почти легендой, а для государства — проблемой номер один.



Джон Диллинджер действует дерзко и хладнокровно: организованные им налеты выглядят как хирургически точная операция. Полиция раз за разом отстает от преступников на шаг, но ситуация меняется, когда на охоту выходят спецагенты — сотрудники Федерального бюро расследований, которое только-только набирает силу. Возглавляет следственную группу Мелвин Первис, и для него это дело становится личным и принципиальным. ФБР готово пойти на что угодно, чтобы остановить Диллинджера и его банду, к тому же у некогда неуязвимого Джонни появилась «ахиллесова пята» — его отношения с певицей Билли Фрешетт.



Картина «Джонни Д» 2009 года — не просто криминальный триллер о «Робин Гуде XX века». Это история о столкновении личной свободы с государственной машиной, которая ненавидит проигрывать. Смотреть фильм стоит как ради прекрасно переданной атмосферы США 1930-х годов, так и для того, чтобы увидеть Джонни Деппа в образе обаятельного и харизматичного преступника.

