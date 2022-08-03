Джонни Д. (фильм, 2009) смотреть онлайн
Фильм «Джонни Д.» — криминальная драма Майкла Манна об эпохе Великой депрессии, когда грабитель банков мог стать для публики почти легендой, а для государства — проблемой номер один.
Джон Диллинджер действует дерзко и хладнокровно: организованные им налеты выглядят как хирургически точная операция. Полиция раз за разом отстает от преступников на шаг, но ситуация меняется, когда на охоту выходят спецагенты — сотрудники Федерального бюро расследований, которое только-только набирает силу. Возглавляет следственную группу Мелвин Первис, и для него это дело становится личным и принципиальным. ФБР готово пойти на что угодно, чтобы остановить Диллинджера и его банду, к тому же у некогда неуязвимого Джонни появилась «ахиллесова пята» — его отношения с певицей Билли Фрешетт.
Картина «Джонни Д» 2009 года — не просто криминальный триллер о «Робин Гуде XX века». Это история о столкновении личной свободы с государственной машиной, которая ненавидит проигрывать. Смотреть фильм стоит как ради прекрасно переданной атмосферы США 1930-х годов, так и для того, чтобы увидеть Джонни Деппа в образе обаятельного и харизматичного преступника.
- Режиссёр
Майкл
Манн
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актриса
Марион
Котийяр
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Билли
Крудап
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- БКАктриса
Бранка
Катич
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Сценарист
Ронан
Беннетт
- Сценарист
Майкл
Манн
- ЭБСценарист
Энн
Бидермен
- ББСценарист
Брайан
Барроу
- Продюсер
Майкл
Манн
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- БХПродюсер
Брайан
Х. Кэрролл
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ПЛХудожник
Патрик
Ламб
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь