Движение вверх (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Движение вверх
Спортивный, Драма128 мин18+
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О фильме
Главный хит российского кинопроката 2018 года, рассказывающий о невероятном успехе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Никто не верил в наших спортсменов, и все ставили на непобедимых американцев. Однако тренеру Владимиру Гаранжину удалось совершить невозможное.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Антон
Мегердичев
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Иван
Колесников
- КЗАктёр
Кирилл
Зайцев
- Актёр
Джон
Сэвэдж
- Актёр
Марат
Башаров
- Актриса
Александра
Ревенко
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Сергей
Гармаш
- ДТАктёр
Джеймс
Тратас
- НКСценарист
Николай
Куликов
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- Продюсер
Никита
Михалков
- ВВПродюсер
Владимир
Васильев
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- Монтажёр
Антон
Мегердичев
- ВКМонтажёр
Вазген
Каграманян
- ИГОператор
Игорь
Гринякин