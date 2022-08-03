Движение вверх
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Движение вверх (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Движение вверх
Спортивный, Драма128 мин18+

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О фильме

Главный хит российского кинопроката 2018 года, рассказывающий о невероятном успехе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Никто не верил в наших спортсменов, и все ставили на непобедимых американцев. Однако тренеру Владимиру Гаранжину удалось совершить невозможное.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Движение вверх»