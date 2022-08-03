Движение вверх HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

Главный хит российского кинопроката 2018 года, рассказывающий о невероятном успехе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Никто не верил в наших спортсменов, и все ставили на непобедимых американцев. Однако тренеру Владимиру Гаранжину удалось совершить невозможное.

