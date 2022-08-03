Другой мир: Пробуждение
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Другой мир: Пробуждение

Другой мир: Пробуждение (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.32012, Underworld Awakening
Триллер, Фэнтези84 мин18+

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О фильме

Мрачный триллер-боевик «Другой мир: Пробуждение» 2012 года продолжает историю противостояния вампиров и ликанов. Но в этой войне появилась и третья сторона — люди, которые решили уничтожить обе расы.

Вампир-воительница Селин просыпается после 12 лет криосна и узнает, что мир изменился: люди выслеживают кланы нечисти и проводят масштабные «зачистки». Пытаясь понять, что произошло, Селин выясняет, что у нее есть дочь Ева — гибрид с уникальными способностями. За девочкой охотятся ликаны, надеясь с помощью ее ДНК вывести новую породу оборотней, обладающих иммунитетом к серебру. Объединившись с немногочисленными выжившими вампирами, Селин вступает в борьбу против новой угрозы.

«Другой мир: Пробуждение» — фильм для тех, кому одинаково нравятся стильные боевики и Кейт Бекинсейл, которая сыграла невероятно харизматичную героиню.

Страна
США, Канада
Жанр
Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мир: Пробуждение»