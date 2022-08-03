Другой мир: Пробуждение (фильм, 2012) смотреть онлайн
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О фильме
Мрачный триллер-боевик «Другой мир: Пробуждение» 2012 года продолжает историю противостояния вампиров и ликанов. Но в этой войне появилась и третья сторона — люди, которые решили уничтожить обе расы.
Вампир-воительница Селин просыпается после 12 лет криосна и узнает, что мир изменился: люди выслеживают кланы нечисти и проводят масштабные «зачистки». Пытаясь понять, что произошло, Селин выясняет, что у нее есть дочь Ева — гибрид с уникальными способностями. За девочкой охотятся ликаны, надеясь с помощью ее ДНК вывести новую породу оборотней, обладающих иммунитетом к серебру. Объединившись с немногочисленными выжившими вампирами, Селин вступает в борьбу против новой угрозы.
«Другой мир: Пробуждение» — фильм для тех, кому одинаково нравятся стильные боевики и Кейт Бекинсейл, которая сыграла невероятно харизматичную героиню.
Рейтинг
- ММРежиссёр
Монс
Морлинд
- БСРежиссёр
Бьёрн
Стейн
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Стивен
Ри
- Актёр
Майкл
Или
- Актёр
Тео
Джеймс
- ИААктриса
Индиа
Айсли
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актриса
Сандрин
Холт
- Актёр
Кристен
Холден-Рид
- ДБАктёр
Джейкоб
Блэр
- АРАктёр
Адам
Рейд
- ДМСценарист
Дж.
Майкл Стражински
- ЭБСценарист
Эллисон
Барнетт
- Сценарист
Лен
Уайзман
- ДЛСценарист
Джон
Лавин
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- Продюсер
Лен
Уайзман
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- СКОператор
Скотт
Кеван
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер