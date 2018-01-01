Wink
Фильмы
Другой мир: Пробуждение
Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мир: Пробуждение»

Режиссёры

Монс Морлинд

Måns Mårlind
Режиссёр
Бьёрн Стейн

Björn Stein
Режиссёр

Актёры

Кейт Бекинсейл

Kate Beckinsale
АктрисаSelene
Стивен Ри

Stephen Rea
АктёрDr. Jacob Lane
Майкл Или

Michael Ealy
АктёрDetective Sebastian
Тео Джеймс

Theo James
АктёрDavid
Индиа Айсли

India Eisley
АктрисаEve
Чарльз Дэнс

Charles Dance
АктёрThomas
Сандрин Холт

Sandrine Holt
АктрисаLida
Кристен Холден-Рид

Kristen Holden-Ried
АктёрQuint
Джейкоб Блэр

Jacob Blair
АктёрOfficer Kolb
Адам Рейд

Adam Greydon Reid
АктёрMed Tech #1

Сценаристы

Дж. Майкл Стражински

J. Michael Straczynski
Сценарист
Эллисон Барнетт

Allison Burnett
Сценарист
Лен Уайзман

Len Wiseman
Сценарист
Джон Лавин

John Hlavin
Сценарист

Продюсеры

Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер
Том Розенберг

Tom Rosenberg
Продюсер
Лен Уайзман

Len Wiseman
Продюсер
Дэвид Коутсворт

David Coatsworth
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа
Сергей Куприянов

Актёр дубляжа
Артемий Веселов

Актёр дубляжа
Александр Майоров

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа

Художники

Шэйн Виё

Shane Vieau
Художник

Операторы

Скотт Кеван

Scott Kevan
Оператор

Композиторы

Пол Хаслингер

Paul Haslinger
Композитор