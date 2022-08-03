Другой мир 2: Эволюция (фильм, 2005) смотреть онлайн

В зловещем ночном мире, скрытом от взора простых смертных, не утихает беспощадная борьба между двумя кланами властителей мрака — вампирами и оборотнями. Настала пора узнать об истоках вековой вражды, ставшей для вампира-воительницы Селин и Майкла, полуоборотня-получеловека, проклятьем и смыслом существования.

Сражаясь с могущественными врагами из обоих кланов, древними магистрами смерти, они познают кровавую интригу и запретную любовь, чтобы в сумраке ночи раскрыть тайну своего происхождения и своего наследия. Их ждет великая битва, которая покончит с вечным противостоянием — последняя схватка ради окончания всех войн, в которой бессмертные должны понести кару и расплатиться за свои злодеяния…

