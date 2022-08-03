Другой мир 2: Эволюция (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Underworld: Evolution
Фэнтези101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В зловещем ночном мире, скрытом от взора простых смертных, не утихает беспощадная борьба между двумя кланами властителей мрака — вампирами и оборотнями. Настала пора узнать об истоках вековой вражды, ставшей для вампира-воительницы Селин и Майкла, полуоборотня-получеловека, проклятьем и смыслом существования.
Сражаясь с могущественными врагами из обоих кланов, древними магистрами смерти, они познают кровавую интригу и запретную любовь, чтобы в сумраке ночи раскрыть тайну своего происхождения и своего наследия. Их ждет великая битва, которая покончит с вечным противостоянием — последняя схватка ради окончания всех войн, в которой бессмертные должны понести кару и расплатиться за свои злодеяния…
ЖанрФэнтези
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Лен
Уайзман
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Скотт
Спидман
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Стивен
Макинтош
- ШБАктёр
Шэйн
Бролли
- БСАктёр
Брайан
Стил
- ЗГАктриса
Зита
Гёрёг
- ДМСценарист
Дэнни
МакБрайд
- Сценарист
Лен
Уайзман
- Сценарист
Кевин
Гревье
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- Продюсер
Кевин
Гревье
- Продюсер
Гари
Лучези
- ДМПродюсер
Дэнни
МакБрайд
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- КАХудожник
Крис
Аугуст
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- СДОператор
Саймон
Дагган
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами