Довод
Wink
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Довод
8.12020, Tenet
Фантастика, Боевики143 мин18+

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Довод (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Пройдя проверку спецоперацией по предотвращению теракта в киевском оперном театре, агент ЦРУ под псевдонимом Протагонист получает новое и очень ответственное задание. Ему предстоит объединиться с сотрудником британской разведки, чтобы дать отпор русскому злодею-олигарху, который причастен к событиям, способным привести к апокалипсису.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Довод»

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