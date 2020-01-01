Довод (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Пройдя проверку спецоперацией по предотвращению теракта в киевском оперном театре, агент ЦРУ под псевдонимом Протагонист получает новое и очень ответственное задание. Ему предстоит объединиться с сотрудником британско�й разведки, чтобы дать отпор русскому злодею-олигарху, который причастен к событиям, способным привести к апокалипсису.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Кристофер
Нолан
- ДДАктёр
Джон
Дэвид Вашингтон
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- Актёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Химеш
Патель
- Актёр
Юрий
Колокольников
- ДКАктриса
Димпл
Кападиа
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- Сценарист
Кристофер
Нолан
- ПГПродюсер
Пер
Генри Борх
- ИФПродюсер
Иво
Фельт
- ТХПродюсер
Томас
Хэйслип
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Голицын
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- РБХудожник
Рори
Бруен
- ЭКХудожник
Эггерт
Кетилссон
- ЭОХудожник
Эрик
Осуски
- ЭДХудожник
Энтони
Д. Парилло
- ХВОператор
Хойте
Ван Хойтема
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон