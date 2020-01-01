Довод (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Пройдя проверку спецоперацией по предотвращению теракта в киевском оперном театре, агент ЦРУ под псевдонимом Протагонист получает новое и очень ответственное задание. Ему предстоит объединиться с сотрудником британско�й разведки, чтобы дать отпор русскому злодею-олигарху, который причастен к событиям, способным привести к апокалипсису.



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