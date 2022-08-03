Владелец крупной торговой сети Вадим получает шанс расширить ее еще больше благодаря вложениям китайского инвестора. План оказывается под угрозой, когда выясняется, что мать Вадима, на которую были оформлены его активы, завещала их дочери сына, которую тот бросил еще во младенчестве.

