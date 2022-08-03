Дорогой папа
Wink
Детям
Дорогой папа

Дорогой папа (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Дорогой папа
Комедия, Семейный83 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Владелец крупной торговой сети Вадим получает шанс расширить ее еще больше благодаря вложениям китайского инвестора. План оказывается под угрозой, когда выясняется, что мать Вадима, на которую были оформлены его активы, завещала их дочери сына, которую тот бросил еще во младенчестве.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогой папа»