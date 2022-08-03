Дорогой папа (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Дорогой папа
Комедия, Семейный83 мин12+
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О фильме
Владелец крупной торговой сети Вадим получает шанс расширить ее еще больше благодаря вложениям китайского инвестора. План оказывается под угрозой, когда выясняется, что мать Вадима, на которую были оформлены его активы, завещала их дочери сына, которую тот бросил еще во младенчестве.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МРРежиссёр
Михаил
Расходников
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Иева
Андреевайте
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актриса
Юлия
Сулес
- ВМАктриса
Варвара
Малкова
- АПАктёр
Андрей
Пермяков
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- Сценарист
Павел
Руминов
- Сценарист
Максим
Романцов
- НКСценарист
Николай
Ковбас
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- Продюсер
Георгий
Малков
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ЮФХудожница
Юлия
Фетисова
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- Оператор
Станислав
Шарков
- ИАКомпозитор
Илья
Андрус
- АБКомпозитор
Александр
Биллион