Дорога перемен (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.02008, Revolutionary Road
Драма, Мелодрама114 мин18+
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О фильме
Пригород Нью-Йорка, 1950-е. Когда-то супруги Эйприл и Фрэнк были безумно влюблены и мечтали о славном будущем. Теперь он ― скучный клерк, она ― домохозяйка, а их семейная жизнь превратилась в рутину. Супруги решают начать всe заново и переехать в Париж. Но решить не значит решиться…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- СМРежиссёр
Сэм
Мендес
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актёр
Майкл
Шеннон
- ДОАктёр
Джей
О. Сэндерс
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- Актриса
Кэтрин
Хан
- РИАктёр
Ричард
Истон
- Актёр
Дилан
Бейкер
- КРАктёр
Кит
Реддин
- ДХСценарист
Джастин
Хэйс
- Продюсер
Бобби
Коэн
- СМПродюсер
Сэм
Мендес
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман