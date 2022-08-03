Дорога перемен (фильм, 2008) смотреть онлайн

Пригород Нью-Йорка, 1950-е. Когда-то супруги Эйприл и Фрэнк были безумно влюблены и мечтали о славном будущем. Теперь он ― скучный клерк, она ― домохозяйка, а их семейная жизнь превратилась в рутину. Супруги решают начать всe заново и переехать в Париж. Но решить не значит решиться…

