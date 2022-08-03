Дорога перемен
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Дорога перемен

Дорога перемен (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.02008, Revolutionary Road
Драма, Мелодрама114 мин18+

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О фильме

Пригород Нью-Йорка, 1950-е. Когда-то супруги Эйприл и Фрэнк были безумно влюблены и мечтали о славном будущем. Теперь он ― скучный клерк, она ― домохозяйка, а их семейная жизнь превратилась в рутину. Супруги решают начать всe заново и переехать в Париж. Но решить не значит решиться…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога перемен»