Допинг (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Реальная история, потрясшая мир. Журналист Дэвид Уолш подозревает велогонщика Лэнса Армстронга в фальсификации. Небывалые рекорды изнуренного борьбой с раком чемпиона наводят на мысль об использовании им запрещенных препаратов. Но как Армстронгу удается перехитрить антидопинговый комите�т?



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