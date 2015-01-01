Допинг (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.02015, The Program
Драмы98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Реальная история, потрясшая мир. Журналист Дэвид Уолш подозревает велогонщика Лэнса Армстронга в фальсификации. Небывалые рекорды изнуренного борьбой с раком чемпиона наводят на мысль об использовании им запрещенных препаратов. Но как Армстронгу удается перехитрить антидопинговый комите�т?
Допинг смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаФранция, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Крис
О’Дауд
- Актёр
Гийом
Кане
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актёр
Ли
Пейс
- Актёр
Дени
Меноше
- Актёр
Эдвард
Хогг
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ЭКАктриса
Элейн
Кэссиди
- ЛДАктриса
Лаура
Доннелли
- ДХСценарист
Джон
Ходж
- ДУСценарист
Дэвид
Уолш
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ТСПродюсер
Трэйси
Сиуорд
- КСПродюсер
Кейт
Соломон
- ДКХудожник
Джереми
Конуэй
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- ДПХудожница
Джейн
Петри
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес