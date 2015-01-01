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Допинг

Допинг (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.02015, The Program
Драмы98 мин18+

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Сюжет

Реальная история, потрясшая мир. Журналист Дэвид Уолш подозревает велогонщика Лэнса Армстронга в фальсификации. Небывалые рекорды изнуренного борьбой с раком чемпиона наводят на мысль об использовании им запрещенных препаратов. Но как Армстронгу удается перехитрить антидопинговый комитет?

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Информация

Страна
Франция, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Допинг»

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