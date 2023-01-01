Биография

Эдвард Хогг — британский актер. Известен своими работами в телесериалах, озвучиванием классических произведений на радио и актерскими работами в фильмах. Родился в предместье Йоркшира 26 января 1979 года. В юности будущий кинодеятель увлекался музыкой и даже был участником нескольких рок-групп. Вместе с младшей сестрой играл в любительском театре-студии. Образование актера получил в Королевской академии искусств, после окончания которой активно пробовал себя в различных ипостасях. Стал известен после своей роли в драме «Только представь!» 2012 года. Российскому зрителю Эдвард Хогг знаком по фильмам «Просветление Уайта», «Кролик и бык» и сериалу «Табу». Работа на телевидении оказалась более плодотворной для Эдварда Хогга: благодаря сериалам актер стал узнаваем в Англии. Также снимался в многосерийных лентах «Отбросы» и «Куртизанки», телефильме «Борджиа», картине «Мария — королева Шотландии».