Дневной дозор (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Дневной дозор
Фэнтези132 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ночью в подъезде своего дома убита молодая женщина. На теле не обнаружено никаких следов насилия… Зыбкое равновесие между Светлыми и Темными нарушено. И чаша весов склоняется в сторону Темных. Но убитая — Темная иная, а значит подозрение падает на Светлых.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Тимур
Бекмамбетов
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актриса
Галина
Тюнина
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- ЖФАктриса
Жанна
Фриске
- ДМАктёр
Дмитрий
Мартынов
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актёр
Алексей
Чадов
- НИАктёр
Нуржуман
Ихтымбаев
- Сценарист
Тимур
Бекмамбетов
- Сценарист
Сергей
Лукьяненко
- АТСценарист
Александр
Талал
- ВАПродюсер
Варвара
Авдюшко
- Продюсер
Константин
Эрнст
- АКПродюсер
Алексей
Кублицкий
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- АЧХудожник
Андрей
Чагин
- Монтажёр
Дмитрий
Киселёв
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко