Дневной дозор

Дневной дозор (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Дневной дозор
Фэнтези132 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Ночью в подъезде своего дома убита молодая женщина. На теле не обнаружено никаких следов насилия… Зыбкое равновесие между Светлыми и Темными нарушено. И чаша весов склоняется в сторону Темных. Но убитая — Темная иная, а значит подозрение падает на Светлых.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневной дозор»